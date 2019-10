Met de graffitispuit door Leeuwarden, ook Buma spuit mee

De campagne is bedoeld voor de hele maatschappij, legt Tûmbamedewerker Mirka Antolovic uit: "dik, dun, klein, groot, zwart, wit, Fries of niet-Fries. Deze actie is zeker nodig, omdat de maatschappij steeds meer verhard: wij tegen zij."

Het anti-discriminatie platform wil met de campagne duidelijk maken dat iedereen een plekje heeft in de maatschappij. Want het komt nog te vaak voor dat bijvoorbeeld mensen met een beperking, niet mee kunnen doen aan het dagelijks leven. "We hebben nagedacht over hoe we de boodschap het beste konden uitstralen, en daar kwam deze hashtag uit."

De graffiti-tag is donderdagochtend aangebracht voor het Fries Museum, en in de Doelesteeg, maar zal ook in Heerenveen, Sneek en andere Friese plaatsen worden aangebracht. De tag wordt gespoten met krijtgraffiti, en dus is het niet illegaal en wast het vanzelf weer weg.

Een van de graffiti-spuiters is de burgemeester van Leeuwarden, die met speciale handschoenen de spuitbus bedient. De gemeente Leeuwarden staat daarmee achter het project van Tûmba.