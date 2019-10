Raze om Protters: "Ik wil dat jullie naar mij luisteren!"

Raze om Protters is het regiedebuut van Eelco Venema. Hij heeft het stuk daarnaast ook geschreven. Het is een zwaar onderwerp, maar dat is het stuk beslist niet. Er komt ook de nodige humor in naar voren. "Ik zie humor als een ventiel, wat je zo nu en dan kunt laten leeglopen, om daarna het publiek weer keihard in het gezicht te slaan met een traan."

Want het stuk moet de mensen wel aan het denken zetten. "Wie zorgt voor wie in onze samenleving. Wat doen we met mensen die er soms net wat buiten staan?"