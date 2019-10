Acties aangekondigd bij Friesland Campina

De demonstratie is een initiatief van de stichting Even Geen Vlees, en wordt gesteund door een groot aantal dierenwelzijnsorganisaties. De deelnemers zijn van plan om protestborden en flyers mee te nemen. Ook zullen voorbijgangers beelden zien die gemaakt zijn in een koeienslachthuis. De actievoerders willen aandacht vragen voor het welzijn van de koeien, maar ook voor de impact die de zuivelindustrie heeft op het klimaat.

De actiegroep demonstreerde eerder tegen onder andere de jaarlijkse barbecue van de Tweede Kamer.