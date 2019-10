Mogelijk nieuwe turnhal in Heerenveen

Volgens de korte informatie die gegeven is, is de bouw van de nieuwe turnhal noodzakelijk voor de toekomst. Sportstad Heerenveen is een officieel olympisch trainingscentrum van het NOC*NSF.

In 2003 is begonnen met de bouw van het huidige turncomplex van Sportstad Heerenveen, dit is in 2006 in gebruik genomen. In het gebouw zit onder andere ook nog een zwembad.

Eerder dit jaar heeft onder andere sportorganisatie Topsport Noord in de LC aangegeven dat er behoefte is aan een tweede turnhal. "Het is een mooie hal, maar wij barsten uit onze voegen", zei sportstad directeur Rinse Bleeker in mei tegen de krant. "Met een tweede hal kan het turnen naar een nog hoger niveau worden gebracht. Topsporters kunnen er 24/7 terecht."

Met een nieuwe turnhal krijgen de Nederlandse turners een optimale trainingsfaciliteit, zo staat in de uitnodiging voor de persconferentie te lezen.