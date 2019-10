Partij voor de Dieren: 'Maatregelen dierenwelzijn helpen boeren ook'

Statenlid Rinie van der Zanden maakt zich zorgen: "We branden staarten van varkens en horens van koeien. Kippen staan in hun eigen poep." Ze wil dat bij nieuwe en stallen en bij verbouwingen de behoefte van het dier leidend is. "Nog steeds worden dieren aangepast aan hun stallen, terwijl dat niet nodig. Het is tijd dat we als provincie zelf actie ondernemen."

'Gezonde veestapel helpt boer ook'

Het verdienmodel dat is gebaseerd op alleen maar groeien werkt niet meer, volgens de partij. "De gangbare boer is geen blije boer meer. Hij voelt zich steeds meer aangevallen door de maatschappelijke druk. En als klap op de vuurpijl hebben we nu de PAS-ellende." Een gezonde veestapel helpt de boer ook, volgens de partij. "Dierenwelzijn is geen kostenpost meer, maar een verdienmodel."

In 2001 en 2002 werd in de nota Dierenwelzijn aangekondigd dat er meer rekening moet worden gehouden met de behoefte van dieren. Maar veel maatregelen zijn nog niet uitgevoerd. Daarom wil de Partij voor de Dieren nu dat de provincie Fryslân er bij de Rijksoverheid op aandringt dat de doelen uit die nota toch worden gehaald. Voor het zover is, wil de partij ook dat er geen nieuwe stallen of uitbreidingen komen waarbij de dieren worden aangepast aan het stalsysteem.