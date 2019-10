Opluchting dat Bolletongersdei kan doorgaan

Lokale lekkernijen, kleding, huishoudelijke apparaten. Het wordt donderdag allemaal verkocht bij de Bolletongersdei in Bolsward. Merkmeester Vonk is blij, nu de stands er staan: "Het was in het begin van de week onduidelijk of we de locatie wel konden gebruiken." In overleg met projectleiders en de aannemer werd toch groen licht gegeven aan de traditionele markt.

Om negen uur is de markt begonnen. Bolletongersdei is voor de stad een belangrijke dag, vertelt Robbie van de organisatie: "Het zijn dè feesten van Bolsward, samen met de Heamieldagen."