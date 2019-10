Nog veel onduidelijk over scheuren in Sneker panden

Er zouden mogelijk meer scheuren in de 400 jaar oude gebouwen kunnen zitten, maar directeur Rein Swart van Accolade verwacht niet dat er meer zullen worden gevonden. "Wij hebben dat idee zelf nog niet, maar natuurlijk gaan we wel kijken of er meer aan de hand is."

De twaalf bewoners van de zeven woningen hebben in de nacht van woensdag op donderdag ander onderdak gekregen. Zo konden sommigen in een hotel overnachten, terwijl anderen onderdak bij vrienden en familie hebben gevonden. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen naar hun huis. Het was voor Accolade geen moeilijke beslissing om de mensen uit hun huis te halen. "Op het moment dat wij horen dat wij geen 100 procent veiligheid kunnen garanderen, is dat meteen aanleiding om naar de bewoners toe te gaan om hen te vragen elders onderdak te zoeken."

Het is onduidelijk waardoor de scheuren precies konden ontstaan, zegt Swart. "Dit is een pand van zo'n 400 jaar oud, en in oude gebouwen zie je altijd wel scheuren. Maar wat we vooral het laatste jaar zien, is dat de scheuren groter zijn geworden, en daarom was het reden om nogmaals onderzoek te doen."