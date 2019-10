Leeuwarden moet van de bank af, en de sportschoenen aan

Sport heeft niet alleen een positieve invloed op de gezondheid maar meedoen is ook goed voor het sociale leven in de gemeente. Woensdag is daarom begonnen met de eerste gesprekken over een lokaal sportakkoord.

Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente kwamen bijelkaar in het Cambuurstadion om te brainstormen over wat er in het akkoord moet komen te staan. Het is de bedoeling dat het akkoord er in maart ligt.

Volgens Karin Zwart van de organisatie is het landelijke sportakkoord gebaseerd op grote lijnen, terwijl dit lokale akkoord over heel concrete plannen en ideeën moet gaan. Het akkoord moet een paar jaar meegaan, en de gemeente Leeuwarden hoopt dat door het akkoord een beweging op gang komt die ervoor zal gaan zorgen dat meer mensen gaan sporten.