"Huisdieren vaker inzetten voor ouderenzorg, mensen fleuren ervan op"

Er moeten meer huisdieren ingezet worden in de ouderenzorg. Met name mensen met dementie fleuren helemaal op als ze spelen en wandelen met speciaal daarvoor getrainde honden. Maar ook is het mogelijk de honden ouderen te laten helpen in het huishouden. Dat zei Femke Visser van ouderenzorg Patyna woensdag in IepenUP Live.