"We moeten ervoor waken dat de energie erin blijft bij toekomstige boeren"

Lenige ondernemers

Het exporteren van voedsel is volgens Mulder een kans voor jonge boeren. Maar de boeren kunnen hun producten ook in Fryslân en omgeving af blijven zetten, zolang er vraag is. "Boer zijn is een stuk vakmanschap, maar je moet ook een lenige ondernemer zijn," meent Mulder.

Daarnaast moeten de akkerboeren en veehouders goed beseffen in welke regio en sector ze zitten. "Dan moet je schakelen en dat is uitdagend, maar wij moeten er wel voor waken dat de energie erin blijft bij toekomstige boeren," vindt Mulder.

De AJF wil daarom jonge, toekomstige boeren steunen in hun werk door bijeenkomsten te organiseren. Ook voor leveranciers, loonbedrijven en andere delen van de sector ziet Mulder het positief in: "Als wij de eerste levensbehoefte kunnen blijven maken is er voor elke boer een prachtig mooie toekomst in Fryslân."