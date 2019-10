Beroep afgewezen, schorsing kaatser Daniël Iseger blijft staan

Het begon op 28 april dit jaar, toen Iseger op de afdelingspartij in Weidum voor OG Huizum kaatste. Dat mocht niet, want het adres waar Iseger woont valt onder Goutum. Daarom kreeg Iseger een schorsing van drie wedstrijden. Die straf werd bevestigd door de beroepscommissie. Op zondag 7 juli viel Iseger op de hoofdklassepartij in voor de geblesseerde Sjoerd de Jong. Dan kon echter niet omdat hij op die dag nog geschorst was.

Uitgeprocedeerd

Er volgde een nieuwe uitspraak van de strafcommissie en toen werd Iseger voor vijf wedstrijden geschorst. De kaatser ging weer in beroep. De beroepscommissie verwees de zaak terug naar de strafcommissie voor nader onderzoek. De straf bleef vijf partijen schorsing. Dinsdag 1 oktober heeft de beroepscommissie weer gesproken over de kwestie-Iseger. Die commissie komt nu tot de conclusie dat de opgelegde schorsing van vijf wedstrijden terecht is. Daarmee is Iseger uitgeprocedeerd. De KNKB zal later de exacte data aangeven waarop Iseger geschorst is.

Record

Al met al heeft de kwestie bijna vijf maanden geduurd. Een record in de geschiedenis van de straf- en beroepscommissie van de kaatsbond.