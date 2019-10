VIDEO: IepenUP Live over de 'schattigheid' van dieren

In het programma praten we over dierenmuziek, knuffelen met knoeien en er is veel dierenproza.

De andere kant

Het leven van dieren is niet altijd makkelijk. Met Barbara van der Weijden praten we over de stichting Barking Romania, die zich inzet voor straathonden en asielen in Roemenië. Ze gaat er regelmatig heen om de honden te laten steriliseren. Zo'n 150 Roemeense honden wachten op een adoptiefamilie in Fryslân. Barbara vertelt hoe haar liefde voor honden is ontstaan en waarom ze zo graag wil helpen.