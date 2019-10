Plan om grachten in Sneek bevaarbaar te maken

De bedoeling is nu dat watersporters straks door Sneek varen, in plaats van eromheen. Om het plan te realiseren is de Stichting Waterstad Sneek opgericht.

Om de grachten toegankelijker te maken voor boten zijn verschillende aanpassingen nodig. Het gaat dan met name om het aanpassen van bruggen. Een adviesbureau is ondertussen gevraagd om te onderzoeken wat er verder nodig is.

Eind deze maand moeten de conclusies van dit onderzoek helder zijn.