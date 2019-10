It Fryske Gea zet in op de bescherming van vissen

It Fryske Gea beschermt al bijna negentig jaar grote delen van de Friese natuur. Daarbij gaat het met name om natuur op het land. Maar onder water zwemt ook nog een grote diversiteit aan vissen die ook bescherming verdienen, vindt de natuurbeheerder. Daarom heeft 'It Gea' voor het eerst in hun bestaan beleid gemaakt om dat beter op te pakken.