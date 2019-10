Game helpt om stress op positieve manier in te zetten

Volgens onderzoeksinstituut TNO is stress beroepsziekte nummer één. Bij het Leeuwarder innovatielab Jamzone wordt al jaren gewerkt aan het trainen van een positieve mindset over stress. Met behulp van virtual reality en een sensor kun je leren om 'Stress Superpowers' te ontwikkelen.

"Dat stress alleen maar slecht is, is een misverstand", zegt psycholoog Bernard Maarsingh uit Leeuwarden. "Je hebt stress nodig om beter te leren en te presteren. Sporters gebruiken stress om beter te presteren. Het is net als met een mes: als je er handig mee bent, kun je er aardappelen mee snijden, maar als je onhandig bent, snij je jezelf in je duim."

Maarsingh is blij dat hij zelf ook stress heeft. "Anders is bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd doodsaai."

Bij de game leren mensen om hun stress in te zetten. "De finalisten op het NK zitten in een virtual reality situatie. Ze staan op een hoogte en ervaren daardoor stress, maar door kalm te blijven kunnen ze op een volgend level te komen. Zo leren mensen om handig te worden met stress en zo worden mensen gezond van stress in plaats van ongezond."

Deelnemers kunnen tot en met 25 oktober online meedoen aan de voorrondes. De test duurt twee minuten. Deelnemers met de hoogste score komen in de finale op 7 november in Amsterdam, waar topscheidsrechter Björn Kuipers de finale fluit.