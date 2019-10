Hamvraag bij de pomp: Wat moet ik tanken?

Wat er precies verandert, is dat de bijmenging van bio-ethanol van 5 naar 10 procent gaat, legt Feike Even van oliehandel Postma in Tytsjerk uit. Bij Euro 95 was dat 5 procent, nu wordt het 10 procent. Bio-ethanol is een natuurproduct uit mais. Dat betekent minder CO2-uitstoot en het is dus minder schadelijk voor de natuur.

Ondergrondse tanks hoeven niet leeg

Moeten dan de ondergrondse tanks helemaal leeg voor de nieuwe soort benzine? Dat hoeft niet, zegt Feike Even, want 5 of 10 procent samen in een tank geeft geen problemen. Er komt gewoon E10 bij en dat mengt met de Euro 95. Op den duur is de ondergrondse tank vol met E10.

Wat moet ik tanken?

Feike krijgt veel vragen over de nieuwe benzinesoort. Mensen zijn ongerust, want het kan schadelijk zijn voor hun auto. Stelregel is dat auto's die gebouwd zijn vóór het jaar 2000 beter niet op E10 kunnen rijden. Want E10 is iets agressiever en kan rubberen leidingen aantasten. Op internet kun je opzoeken welke soort benzine je moet tanken voor je auto