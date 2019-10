Zwarte dag in Veenwouden nu het college geen geld voor MFC vrijmaakt

In september werd nog een ludiek protest gehouden om de gemeente te bewegen toch geld vrij te maken voor het gemeenschapscentrum, maar dat heeft dus niets uitgemaakt.

De teleurstelling is groot in Veenwouden, vooral bij Roel Dijkstra van de stichting Mienskip, de drijvende kracht achter het nieuwe dorpshuis.

Hij las het via Twitter dat het college aan de raad voorstelt om geen geld beschikbaar te stellen. "Ik had dat liever met een telefoontje bevestigd gehad. Ik hoop op de wijsheid van de raad, maar ik heb er niet veel vertrouwen in nu dit voorstel er ligt."

Jammer

"Natuurlijk hoop je op het beste, maar we zagen wel dat het zwaar weer was, dat het lastig zou zijn. Dat is buitengewoon jammer, niet alleen voor onze commissies, maar ook voor het dorp. Na twintig jaar discussies waren we eindelijk zover en dan gaat het nu weer mis."

De afgelopen jaren zijn al verschillende kosten gemaakt in voorbereiding op het nieuwe centrum. Zo heeft de kerk een claim, is het plein met het oog op parkeergelegenheid bij het centrum heringericht en is de drogisterij door de gemeente opgekocht om het dorpshuis mogelijk te maken. Dijkstra schat al die kosten op zo'n 4 à 5 ton.

Doodzonde

"De komende 10, 12 jaar zal er geen gemeenschapscentrum komen. Verenigingen zullen misschien wel een plekje vinden, maar de verbindingen zijn weg. Dat was net de laatste tijd beter geworden en dat verliezen we nu allemaal, dat is doodzonde."