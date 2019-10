Banken willen definitief meedoen aan Wynpark Fryslân, provinciaal geld nu ook zeker

Het nieuwe Wynpark Fryslân in het noordelijke deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk kan volgend jaar al de eerste groene stroom leveren. Een jaar later moet het helemaal operationeel zijn. De financiering van 850 miljoen euro voor het park is nu helemaal klaar. De contracten zijn getekend in Amsterdam. Nooit eerder is er op een plek op de wereld zo'n groot windpark gebouwd in binnenwater.

89 turbines

Wynpark Fryslân moet voor meer dan 70 procent bijdragen aan de Friese doelstelling voor duurzame energie. Er komen 89 turbines van 4,3 MW. Die worden geplaatst in een cluster. De stroom is voldoende voor zo'n 500.000 huishoudens.

Werkeiland wordt vogeleiland

Bij de bouw van het windpark hoort ook het aanleggen van een natuureiland aan de zuidkant van de Afsluitdijk. Dat eiland kan tijdens de bouw van het windpark gebruikt worden als werkeiland. Daarna wordt het omgevormd tot een vogeleiland.

Bouw en onderhoud

Wynpark Fryslân wordt gebouwd door Zuiderzeewind, een samenwerkingsverband van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Eind vorig jaar is Van Oord begonnen met grondonderzoek. In maart is begonnen met het aanleggen van buizen voor stroomkabels die de turbines met het transformatorstation op Breezanddijk verbinden.

Ondertussen is ook een begin gemaakt met de bouw van het transformatorstation en het aanleggen van stroomkabels in de Afsluitdijk. Waar mogelijk worden ook lokale Friese bedrijven ingeschakeld. Na de oplevering is Siemens verantwoordelijk voor het onderhoud van het windpark voor een periode van zestien jaar.

Voordeel voor omwonenden

Energiebedrijf Eneco neemt de stroom af voor een periode van vijftien jaar. Omwonenden van het windpark kunnen binnenkort direct en indirect meeprofiteren van het windpark. Ieder jaar wordt namelijk ongeveer 720.000 euro in het omgevingsfonds gestort. Daaruit kunnen lokale projecten aan de kust van het IJsselmeer betaald worden.