Raad van State: Dwangsom Vermilion voor gaswinning bij Langezwaag is terecht

Vermilion begon eind 2016 met het winnen van gas uit een derde put bij Langezwaag, zonder dat de minister fan Economische Zaken daar definitief mee had ingestemd. De Inspecteur Generaal der Mijnen (IGM) legde het gasbedrijf op 10 april 2017 een dwangsom op. Vermilion moest toen binnen een dag stoppen met de gaswinning.

Hoger beroep

Vermilion ging tegen het besluit in beroep. Het bedrijf nam aan dat de nieuwe put onder het vorige wijzigingsplan uit 2014 viel. Toestemming van Economische Zaken zou in dat geval niet noodzakelijk zijn. Vermilion wilde de schade van het stilleggen van de gaswinning op de overheid verhalen.

Wachten

Daar ging de Raad van State woensdag niet in mee. Vermilion had gewoon moeten wachten totdat er definitief toestemming was, aldus de raad. Hoeveel gas er tussen november 2016 en april 2017 onterecht uit de grond is gehaald, is niet bekend.

"In 2017 zijn de regels rondom gaswinning veranderd. Daarom was er veel onduidelijkheid over wat er toen mocht en wat niet. Daarom zijn we destijds ook tegen het besluit in beroep gegaan, om duidelijkheid te verkrijgen," zei woordvoerder Hidde Baars van Vermilion.