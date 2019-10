'Drugsjachtwerf' Nerushoek in Terherne mag toch open blijven

Jachtwerf Nerushoek in Terherne kan toch open blijven, Dat schrijft de gemeente De Fryske Marren in een brief aan de betrokkenen. Eerder dreigde de gemeente om de jachtwerf te sluiten vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Wel moeten het woonhuis van de 47-jarige eigenaar en een paar loodsen op het terrein zes maanden dicht.