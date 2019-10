Tweede deel van stadhuistoren in Bolsward ook succesvol naar beneden

Nadat de kabels aan de toren waren vastgemaakt, duurde het maar zo'n tien minuten voordat het stuk op de grond stond.

Volgens projectleider Sietse la Roi was deze klus wat lastiger dan zaterdag. "Dit deel is twee keer zo zwaar en we hadden wat meer tijd nodig. Dit stuk van de toren is op de bouwplaats naast het stadhuis set. Volgende week dinsdag gaan de onderdelen op een dieplader naar de kade en dan met een schip naar Sneek om daar te worden opgeknapt."

Nu de top op de grond staat, is de schade door de bonte knaagkever in de eikenhouten draagconstructie goed zichtbaar.

"Op een stuk hout zie je gaatjes van de larve van de bonte knaagkever, dit is dus een heel slecht stuk. We wisten al dat het beestje in de toren zat, maar de omvang van de schade was niet duidelijk omdat we daarvoor eerst zaken moesten slopen."