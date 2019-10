Woudagemaal dringend op zoek naar jonge vrijwilligers

Dinsdag is het Woudagemaal in Lemmer weer onder stoom gezet. Daar zijn diverse vrijwilligers achter de schermen druk mee. Helpende handen die de monteurs van Wetterskip Fryslân assisteren om het honderd jaar oude gemaal in werking te stellen om overtollig water naar het IJsselmeer te malen. Nu er steeds meer regenwater valt in korte tijd, zal het gemaal alleen maar vaker worden ingezet, voorspelt Speerstra. En dus kijkt de voorzitter actief om zich heen op zoek naar jongeren die mee willen helpen. Maar eenvoudig is dat niet.

Zorgen over de toekomst

"Jongeren hebben heel veel andere bezigheden, daardoor blijkt het lastig om dit er bij te doen. De meeste vrijwilligers die we hier hebben, zijn mensen die al uit het werk zijn en die via mond tot mond binnen komen. Vaak zijn dat zestig en zeventig plussers." Daarmee komt de toekomst van het Woudagemaal in gevaar. "Wanneer mensen ziek worden of overlijden, kan dat op termijn voor problemen zorgen", geeft Speerstra toe. "We doen er alles aan om jongere vrijwilligers te krijgen."

Moderniseringsslag

Naast de helpende handen achter schermen verzorgen de vrijwilligers ook rondleidingen door het gemaal. Daarvoor zoekt de vrijwilligersraad naar andere oplossingen. Zo denkt Speerstra aan rondleidingen via de iPad of iPhone, zodat vrijwilligers minder zwaar belast worden. "We wille een moderniseringsslag maken, zodat we klaar zijn voor de toekomst."