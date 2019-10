Akkrumse is bezorgd over vluchtelingen op Lesbos: "Situatie niet meer te houden"

Europa moet helpen

Piebenga heeft een paar jaar geleden een winterjassenactie op touw gezet voor Lesbos. Ze weet nog niet of dat weer gaat gebeuren. Ze zegt dat de situatie nu erger is dan bij de vluchtelingencrisis in 2015. De deal met Turkije zou het voor vluchtelingen beter maken, maar volgens de Akkrumse is dat niet zo. ''Europa moet helpen, de Grieken houden dit niet vol. De vluchtelingen moeten eerlijk worden verdeeld over de Europese landen. Dat zou al een stuk helpen."