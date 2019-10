"Ik ontbijt iedere dag met een patatje"

Iedere drie weken wordt de patatfabriek een dag stil gelegd om de fabriek schoon te maken en de machines te onderhouden. Via diverse camera's wordt in de gaten gehouden of alles in het productieproces goed verloopt.

Door heel Europa

De aardappelen die in Oosterbierum binnen komen, worden verwerkt tot een lekker patatje. De patat gaat niet alleen naar Nederlandse snackbars, maar ook in het buitenland. Daarvoor worden speciale afmetingen aangehouden. Ook wordt er steeds meer patat met de schil er nog omheen gemaakt.

Woensdagavond is er feest in Oosterbierum, waar gevierd wordt dat de patatfabriek dit jaar precies 25 jaar bestaat en om medewerkers te bedanken voor hun inzet. En uiteraard staat er patat op het menu.