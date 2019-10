CDA: "In Opsterland willen we vooroplopen met kleine windmolens"

Mogen er wel of geen kleine windmolens in de gemeente Opsterland komen? Die vraag staat woensdagavond centraal bij een informatiebijeenkomst van het CDA in de gemeente. Initiatiefnemer en partijvoorzitter Jan Lammert Sijtsema wil inwoners informeren over de alternatieven voor windenergie. "In Opsterland willen we vooroplopen met kleine windmolens."