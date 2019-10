Herbarium Frisicum krijgt wereldcollectie van Radboud Universiteit

De collectie van de Radboud Universiteit dreigde te verdwijnen naar het buitenland, maar het grootste deel van het botanisch erfgoed wordt nu overhandigd aan het Herbarium in Wolvega. Een klein deel van de collectie gaat naar Naturalis.

Huilende conservator

"Het is een bijzondere collectie die internationaal bekend is. Twee jaar geleden kwam de curator van de universiteit huilend bij me omdat zijn levenswerk verloren dreigde te gaan", vertelt Karst Meijer van Herbarium in Wolvega.

"De raad van bestuur wilde de collectie afstoten en die dreigde naar Berlijn te gaan. We wilden het voor Nederland behouden. Het rare is dat er geen kapers op de kust waren. Het is natuurlijk een kwestie van geld en mensen. Maar ik heb ruimte, omdat ik wist dat dit eraan zat te komen heb ik al een tijdelijke opslag geregeld."

Er komen 170 dozen met daarin 3.000 planten. In het eerste weekend van november heeft Herbarium Frisicum open huis en dan is de collectie voor publiek te zien.

Het Herbarium Frisicum in Wolvega verzamelt al jaren bedreigde collecties als botanisch erfgoed en stelt de planten veilig als genetische bron en botanisch archief. Meijer denkt dat deze collectie zijn Herbarium wereldwijd op de kaart zal zetten.