"Ik heb er nog geen vertrouwen in dat het goed komt met de Nederlandse boeren"

Honderden boeren uit Fryslân reisden dinsdag naar Den Haag voor de landelijke protestactie op het Malieveld. Anema vormde samen met Jitty Zijlstra de organisatie in Fryslân. Ze was diep onder de indruk van alle boeren die uit het gehele land naar Den Haag waren gekomen. "Het was een prachtige dag. Ik denk dat veel mensen niet hadden verwacht dat er zo veel boeren zouden komen."

Sceptisch

Toch is ze sceptisch als het gaat om de effecten die het protest zullen hebben en vooral over de toezegging van landbouwminister Carola Schouten dat de veestapel niet gehalveerd hoeft te worden. "Ik moet het nog zien. Dertig procent inkrimpen is ook geen halvering", zegt Anema. "Ik denk wel dat er kortingen bij de boeren neer worden gelegd."

Nieuwe acties

Anema sluit nieuwe protestacties dan ook niet uit wanneer bekend wordt welke acties de politiek tegen de boeren wil nemen. Of Anema dan ook weer in de organisatie van het nieuwe protest zit, weet ze nog niet. "Ik zei vorige week: dit is één keer en nooit weer. Maar het was zo'n groot succes, dat ik misschien toch wel weer meedoe."