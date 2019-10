Drenkeling overlijdt boven Schiermonnikoog

Bij een ongeluk op een garnalenkotter op de Noordzee boven Schiermonnikoog is dinsdagmiddag een man om het leven gekomen. De man sloeg net na halfvijf over boord. Er werd meteen alarm geslagen en hulpdiensten kwamen in grote getale in actie. Het gaat om een 64-jarige man uit Usquert, meldt RTV Noord.