Comprix wil kindercentra in Oosterwolde, Heerenveen en Wolvega

Op de basisscholen van Stichting Comprix blijkt dat er steeds meer kinderen in Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland zijn die wat extra hulp nodig hebben dan andere kinderen. De organisatie pleit voor specialistische kinder- en expertisecentra in Oosterwolde en Heerenveen en een speciale voorziening in Wolvega. De basisschoolorganisatie geeft in een beleidsbrief aan een aantal gemeenten aan dat het aanbod van voorzieningen voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben, niet optimaal is.