Vogelrustperiode van start: niet bij randen langs om wintertaling te beschermen

De zogenoemde vogelrustperiode is dinsdag gestart en geldt voor gebieden in het Sneekermeer, de Witte en Zwarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen. De periode houdt in dat er tussen 1 oktober en 1 april niet gevaren mag worden in gebieden waar gele boeien met blauwe stickers liggen. Het is een maatregel om kwetsbare en bijzondere vogelsoorten te beschermen die in Fryslân overwinteren. De gebieden liggen enkel bij ondiepe randen, nooit in vaargeulen.