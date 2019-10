De Vries: niet eens met Van der Horst dat Smellingerland 'onbestuurbaar' is

Van der Horst zei dat het college van Smellingerland onder enorme druk staat van de partij van De Vries. ""De ELP heeft beloofd in alles transparant te willen zijn en alles via de raad bespreekbaar te maken. Dat maakt dat ze bijna wekelijks bij elkaar moeten zitten om alles uit te discussiëren, het werkt voor geen meter," zegt Van der Horst

De Vries maakt er een compliment van

Yntze de Vries van de ELP is het er niet mee eens en draait de boel maar om. "Het is maar net hoe je dat wilt bekijken. Van der Horst vond dat ELP nogal druk was om de verkiezingsbelofte in te lossen dat er verandering moest komen. Dan kun je het ook zien als een groot compliment dat Van der Horst de grote veranderingen ziet die wij met de coalitie inzetten. Van der Horst gaf wel teveel 'credits' aan de ELP, want wij doen het met 31 raadsleden en er zitten nog 23, de 8 van de ELP bepalen niet het beleid van Smellingerland en het college. Wij doen het samen."

In stapjes

Ondanks dat geeft ook De Vries aan dat de coalitie er nog niet is. "Het kan niet in een dag 180 graden anders. Veranderingen gaan nooit in een rechte lijn naar succes, wij doen het in stappen en dy maken wij. Daar ben ik van overtuigd." De Vries zegt ook dat het te maken heeft met geld. "Wij zijn deze periode begonnen met een totaal lege portemonnee. Als je veel geld hebt, kun je gemakkelijker dingen regelen."

Kritisch

Volgens De Vries is er geen sprake van 'achterkamertjes' waar alles besproken wordt. De verleiding is groot om wat kwalijks over Van der Horst te zeggen, zegt De Vries, mar dat doet hij maar niet.

"Wij zitten in een coalitie waar wij verschillend denken. Een oppositiepartij gaf laatst aan: wij hebben misschien wel vaker met het college meegestemd als de ELP. Want wij zijn voor de verkiezingen kritisch en zijn dat nog altijd, dat is dualisme. Ik denk niet dat het veel is voorgekomen dat een hele raad - coalitie én oppositie - een Perspectiefnota teruggestuurd heeft", vindt De Vries.