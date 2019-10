Gemeente wist al jaren van de beroerde staat van de toren van Bolsward

Volgens Haanstra is al sinds de jaren 50 bekend dat de knaagkever de constructie aantast. De toren werd in de oude gemeente Bolsward onderhouden tot 2010, maar dat was ook al lastig. En met de fusie na de gemeente Súdwest-Fryslân is de zorg voor de toren niet goed overgedragen, zo zegt Haanstra. "Ik denk dat het accent lag op de uitbouw van het stadhuis en dat er minder of in ieder geval te weinig aandacht was voor het monument zelf".

'Dweilen met de kraan open'

Volgens Haanstra had het hoofd van het bouwteam van de gemeente Bolsward eerder al meerder keren tegen hem gezegd dat het "dweilen met de kraan open" is. De kever kon met de behandeling die er toen was niet bestreden worden. En de gemeentelijke middelen waren er toen ook niet om een grote renovatie te doen, zegt Haanstra.