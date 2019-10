Fries Film Archief vindt beelden Lenie van der Hoorn uit Elfstedentocht 1985

"We hebben even goed in onze collectie films over de Elfstedentocht van 1985 gekeken," zegt Syds Wiersma van het Fries Film Archief. "Toen hebben we twee mooie fragmenten gevonden. Niet van haar schaatsen zelf, helaas. Maar wel twee van na de finish, waarvan één dat zij haar stempel haart op de Bonkevaart. Dat is wel een mooi beeld."

Geen oog voor vrouwen

Kees Jongkind van het NTR-programma zei eerder: "Ik zeg het met schaamrood op de kaken, maar de NOS had destijds geen oog voor vrouwen." Dat bleek in het Friese archief ook. "Wij zien dat ook in het archief, het is eigenlijk onvoorstelbaar," geeft Wiersma aan.

Nog meer beelden?

Er zijn nu dus twee korte stukjes uit amateurfilms. Desondanks doet Wiersma nog een oproep: wie weet zijn er alsnog mensen die video of 8mm-films gemaakt hebben van een schaatsende Van der Hoorn met startnummer 28, bijvoorbeeld vanaf de kant of bij een stempelpost in een stad.

Andere Tijden Sport is erg blij met de beelden. "Met name door dat stempelbeeld, en dat ze in de armen van haar trainer of man valt. Erg bijzonder," zegt Wiersma.