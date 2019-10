Jong en oud schuift aan bij 'langste eettafel' in Twijzelerheide

"Wij wilden iets ludieks doen in deze speciale maand", zegt Jildau Jager van de organisatie. "Toen kamen we op het idee van een lange eettafel om gezellig met elkaar te kunnen praten en contacten op te doen. We wilden het eerst buiten doen, maar dat kwam slecht uit. En nu hebben we het dorpshuis uitgekozen als locatie."

Er zijn ongeveer negentig aanmeldingen, plus de gasten die spontaan aanschuiven. Het is niet alleen de oudere garde, jong en oud schuift aan in Twijzelerheide. "Zeg maar van 1 tot 80 jaar", zegt Jildau Jager.