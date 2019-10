Basisschool in Wommels blij met de bank van talkshow BEAU

Beau wilde de bank kwijt omdat het contact met de gasten niet goed uit de verf kwam. Hoe kwam de school aan de bank? Het programma deed vrijdag een oproep dat men de bank kwijt wilde. Een medewerker van de school attendeerde erop in de groepschat van de docenten, en dus hebben ze een berichtje gestuurd. "Dat is nét wat voor ons," geeft Ewoud van der Weide van de basisschool aan.

De dynamiek met de gasten moet volgens Van Erven Dorens beter zijn met een tafel. Daarom heeft zijn crew de tafel aan het einde van de uitzending meteen uit de studio laten halen.

Naar Wommels

Ze hebben voor de school in Wommels gekozen omdat ze het mooi vonden de bank aan het onderwijs te schenken, vertelt Van der Weide van De Opslach. Ook omdat het onderwijs de laatste tijd wel wat negatief in het nieuws is. De school zal de bank in het lescafé zetten voor een College Tour Junior. Ook was er een project met andere scholen voor een journaal, daar kan de bank ook mooi voor worden gebruikt.

De mensen in Wommels hoeven de bank niet op te halen. Het programma zorgt ervoor dat de bank wordt gebracht. Beau is in januari welkom op de school als eerste gast van de College Tour Junior.