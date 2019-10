Gedeputeerde Hoogland: "Geen risico volksgezondheid metaalhandel De Horne"

De vervuiling met lood van de terreinen van metaalhandel De Horne in Heerenveen en Ecopark De Wierde van Omrin lijkt mee te vallen. Dat zegt milieugedeputeerde Douwe Hoogland op basis van diverse onderzoeken naar de vervuiling met lood in het afvalwater op Ecopark De Wierde. De onderzoeken wijzen volgens gedeputeerde Hoogland uit dat er in alle gevallen geen risico is voor mensen die in de buurt van de bedrijven wonen.