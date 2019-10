Provincie Fryslân steekt 1 miljoen euro in 'taskforce stikstof'

Dat veel Friese boeren dinsdag in Den Haag te vinden zijn voor de grote actie, begrijpt Kramer wel. Nog sterker: de gedeputeerde steunt de actie. "Het is goed dat de boeren van zich laten horen. Er wordt niet goed naar de boeren geluisterd, en al helemaal niet door de politiek in Den Haag."

Aanpassen of uitkopen

De 'taskforce' moet met name kijken naar hoe het verder moet met de boeren die in of aan de rand van een zogenoemd Natura2000-gebied werken. Zij zullen waarschijnlijk de bedrijfsvoering moeten aanpassen of zelfs moeten worden uitgekocht.

"Het is daarbij van belang, dat we de stikstofruimte die zo vrijkomt, weer in Fryslân in kunnen zetten," zegt Kramer. De gedeputeerde verwacht volgende week duidelijkheid van het kabinet over de aanpak van het stikstofprobleem op korte termijn."