Ziekenhuis Nij Smellinghe met weghalen laatste rookplek volledig rookvrij

"We hebben hiervoor gekozen omdat we een ziekenhuis zijn. Wij dragen zorg voor gezondheid en willen graag bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van medewerkers en patiënten", vertelt Anouk Koppelman, manager personeel en organisatie. Mensen die patiënt zijn in het ziekenhuis en die roken, krijgen hulp aangeboden.

"Het zal even wennen zijn. Het is niet zo dat we zeggen: vanaf nu kan en mag het niet meer. Er is altijd de mogelijkheid om met de arts in gesprek te gaan over hoe dat dan moet", vervolgt Koppelman. Er kunnen dan nieuwe oplossingen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld een rookpauze.