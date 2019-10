Schouder zit Letitia de Jong dwars in voorbereiding op nieuwe seizoen

Het is nog niet zeker of Letitia de Jong volledig fit is bij de start van het nieuwe schaatsseizoen. De schaatsster van Team IKO is vrijdag gevallen in Thialf en daarbij is haar linkerschouder uit de kom geraakt. Het probleem is in ziekenhuis Tjongerschans weer verholpen, maar het schouders is wel bijna een uur uit de kom geweest. Het schaatsseizoen begint over een maand: op 1 november is het wereldbeker-kwalificatietoernooi.