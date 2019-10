Grote deelname boerenprotest Oosterwolde: "Spanning in huishoudens"

Op de Venekoterwei in Oosterwolde doen zo'n 150 mensen mee aan een boerenprotest. Vanaf elf uur verzamelden zich daar een kleine tachtig of negentig boeren met trekkers. Ze willen daarmee laten zien dat ze achter de acties in Den Haag staan. De trekkers zijn niet de N381 op gegaan en het boerenprotest heeft niet tot gevaarlijke situaties geleid. Ze hebben spandoeken mee met daarop spreuken zoals 'Laat onze boeren niet stikken'.

Spanning bij de boeren

Klaas van Weperen van de organisatie zegt dat de grote opkomst aangeeft hoeveel spanning er is bij de boeren. Dit speelt ook in de huishoudingen. De boerenstand wordt verkwanseld door 2 of 3 procent van de medemensen, zegt Van Weperen.

De actie in Oosterwolde kwam maandagavond spontaan op gang door een oproep op Facebook. Er is geen vergunning, maar dat is geen probleem voor burgemeester Oosterman die ook op de Venekoterwei was. De burgemeester is blij dat alles zonder wanklank verloopt.