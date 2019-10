Massaal boerenprotest in Den Haag: "Dit maakt wat los"

Op het veld staan eindeloze rijen met trekkers, vertelt verslaggever Gerrit de Boer. Er komen nog steeds meer bij. De autoriteiten beginnen nu mee te werken, want de trekkers rijden over en door alles heen, dwars door en tegen het verkeer in. Ze worden begeleid door verkeersregelaars die de actievoerders zelf aangesteld hebben en die ze een plek aanwijzen. Er zijn hekken omvergereden en drie arrestaties verricht, meldt de NOS.

"Niet in de haak"

Dat de emoties heftig zijn, is duidelijk, vertelt De Boer. Twee boeren uit Bozum en Heerenveen vertellen: "Dit maakt wat los. Mensen staan aan de kant van de weg met hun duimen omhoog, zelfs vannacht toen we onderweg waren. Wij als boeren krijgen altijd de schuld. Eerst fosfaat en nu stikstof. Maar kijk eens naar de industrie en naar Schiphol. Schiphol heeft niet eens een vergunning. Zolang mensen voor 29 euro heen en weer kunnen vliegen naar Barcelona, is er iets niet in de haak. Er wordt ook steeds meer gebouwd en dat gaat ten koste van het platteland. We verdienen voor de melk evenzoveel als in de jaren '80, maar de kostprijs is wel omhooggegaan."

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die het voorstel voor halvering van de kippen- en varskensstand heeft gedaan, zal ook naar het Malieveld komen. Wat vinden de boeren daarvan? "Als hij daarachter blijft staan, zoals hij eerder zei, dan krijgt hij het moeilijk. Als ze zo doorgaan met de boeren, dan is de volgende actie niet zo lief als hij nu is."