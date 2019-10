Bezwaren Weststellingwerf tegen gaswinning Noordwolde afgewezen

Gaswinningsbedrijf Vermilion wil een boorput aan de Schapendrift bij Noordwolde opnieuw in gebruik nemen. Een winningsplan loopt tot en met 2038. Volgens de gemeente neemt met de gaswinning de kans op trillingen in de bodem toe. Bij proefboringen ontstonden in 2009 ook al trillingen.

Vermilion was al begonnen met de voorbereidingen, maar moest die vanwege de stikstofuitspraak stilleggen.