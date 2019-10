LIVEBLOG: Chaos op de wegen, Friese boeren onderweg naar Den Haag

Boeren in de omgeving van Oosterwolde houden dinsdag een plaatselijke actie, zo melden zij aan Omrop Fryslân. Zij verzamelen zich om 11.00 uur en rijden dan naar de 'Venekoterkruising' in Oosterwolde. De actie is maandag spontaan ontstaan onder boeren in de regio. Volgens de actievoerders hebben zij de sympathie van 89 procent van de bevolking met de boerenacties.