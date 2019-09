Cybercongres Leeuwarden: "Een slimme cybercrimineel is niet tegen te houden!"

Internet

Terwijl het aantal fysieke inbraken op bedrijventerreinen afneemt, nemen de cyberinbraken door internet alleen maar toe. "Wat je ook doet om het te voorkomen, een slimme crimineel zal er altijd in slagen in uw systeem te komen. Neem daarom uw maatregelen door goede back-ups, en maak deze meerdere keren op verschillende plaatsen." Dat was het advies van Jurjen Greben, zelfstandig ondernemer als verloskundige en echoskopist in Leeuwarden. Hij is ervaringsdeskundige en kan het dus weten.

Betalen

Op het computerscherm in de praktijk van Greben verscheen op een bepaald moment een groot rood vlak met de boodschap dat zijn computer op slot zat en dat alle bestanden onbereikbaar waren en zouden blijven. Of hij moest direct 1000 euro betalen of 1500 als hij dat een week later deed. Greben heeft nooit betaald, maar de politie ingeschakeld die na veel werk een klein deel terug kon halen. Maar eigenlijk alle documenten die Greben in twintig jaar verzamelde en geregeld gebruikte bij lessen, zijn weg.

Back-uppen

Greben waarschuwde zijn collega-ondernemers maandag op het Cybercongres XXL in Leeuwarden. Zijn boodschap: "Back-uppen, back-uppen en nog eens back-uppen. Want hoe goed je de zaak ook beveligd, een slimme crimineel komt er eigenlijk altijd wel in."

Het Cybercongres werd georganiseerd door het Platform Veilig Ondernemen, de Stichting Cybersafety Noord-Nederland en de gemeente Leeuwarden. Bedrijventerrein De Zwette en de ondernemers van Grou kregen op het congres certificaten uitgereikt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.