Agri & Foodscan Fryslân gepresenteerd: 'Conclusies niet helemaal nieuw'

In de Agri&Foodscan wordt een inzicht gegeven in de economische en ecologische duurzaamheid van de Friese landbouw en de verwerkende industrie. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeker en projectleider Ronald Plantinga. In samenwerking met organisaties als provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen is onder meer gekeken naar de toekomst van deze sectoren in onze provincie.