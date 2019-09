Jong Heerenveen laat punten liggen tegen Jong Heracles Almelo

De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Er stonden nog geen 180 seconden op de klok toen keeper Koen Bucker van de bezoekers de bal uit het net kon vissen. Na een fout in de opbouw van Jong Heracles onderschepte Anders Dreyer de bal en schoot de bal tegen de touwen. Daarna gebeurde er niet veel meer op Skoatterwâld in de eerste helft, al mistte Alen Halilovic een-op-een met keeper Bucker, schoot Arjen van der Heide de rebound mis en kopte Daniël Høegh, die zijn plaats in het eerste elftal kwijt is, uit een corner net naast het doel.

Initiatief bij Tukkers

In de tweede helft was Jong Heracles de beter ploeg, al kreeg de thuisploeg een kwartier na rust wel een grote kans op de 2-0. Emil Frederiksen stak de bal dwars door de verdediging van Heracles op de vertrekkende Rein Smit, maar de hoek was te lastig om de kans af te maken. Jong Heracles drukte Jong Heerenveen naar achter en dat werpte zijn vruchten af voor de bezoekers. Een vrije trap werd door de Belgische centrumverdediger Dario van der Buijs op fraaie wijze achter keeper Trevor Doornbusch geschoten. De Tukkers zetten nog wel druk naar voren op zoek naar het winnende doelpunt, maar dat lukte niet meer.

Jong Cambuur pakt drie punten

De beloften van Cambuur hebben hun trainer Jan Bruin een mooi verjaardagscadeau gegeven. De oud-voetballer die vandaag 50 jaar wordt, zag dat zijn ploeg met 4-1 won van Jong FC Twente. De spelers van het eerste maakten in Hengelo het verschil. Mitchel Paulissen scoorde twee maal en ook Giovanni Korte maakte een doelpunt. Het vierde doelpunt kwam van Micha Metz. Bij de rust stonden de Leeuwarders al met 2-0 voor. Van het eerste elftal deden keeper Pieter Bos, Kellian van der Kaap en Alex Bangura mee.