Fryske Music Night keert na negen jaar terug

Meer dan de datum en de locatie, WTC Expo in Leeuwarden is nog niet bekend, vertelt zanger Syb van der Ploeg van De Kast. Volgend jaar bestaat De Kast dertig jaar, een mooie gelegenheid om de jubileumtour af te sluiten op de Fryske Music Night.

Op de Fryske Music Night kwamen ook altijd Nederlandse artiesten, zoals Rob de Nijs, Lee Towers, Anita Meijer en Willeke Alberti. Zij deden dan ook altijd een van hun hits in een Friestalige uitvoering. "Jullie mogen wel komen spelen, maar dan moeten jullie een Friestalig nummer doen", zeiden wij, "en dat deden ze dan ook. Dat was een van de hoogtepunten", vertelt Syb van de Ploeg.

"Verder was het een parade van Friese artiesten die dat jaar veel gedaan hebben en in de publiciteit gekomen waren. Bij de laatste keer waren er zowat zevenduizend toeschouwers."

Voor deze editie zijn er plannen om muziek van heel grote artiesten in het Fries te doen, zoals The Eagles of Queen. "Dat laten wij door anderen doen. Er zijn al wat opties, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen, maar ik zie Johannes Rypma wel een nummer van Bryan Adams in het Fries doen, om maar een voorbeeld te noemen."