Friese strafpleitadvocaten staan massaal achter aangekondigde staking

Er zijn tientallen strafpleitadvocaten in Fryslân, en zij staan allemaal achter de aangekondigde staking. Een van hen is advocaat Tjalling van der Goot. "Iedereen denkt er hetzelfde over. De nood is hoog en er dreigt een heel groot probleem als de minister het niet oplost."

Piketdienst

De advocaten protesteren tegen het besluit van het kabinet om geen extra geld beschikbaar te stellen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een piketdienst in de advocatuur betekent dat advocaten beschikbaar moeten zijn om verdachten bij te staan bij het politieverhoor. Die bijstand zal er dus, als de staking doorgaat, in de eerste twee weken van 2020 niet zijn. Dat betekent dat verklaringen van verdachten bij een verhoor niet rechtsgeldig zijn als bewijs.

"Het stelsel van gefinancierde rechtshulp heeft achterstallig onderhoud", vertelt Van der Goot. Wij willen niet perse meer geld hebben, maar iedereen met een kleine portemonnee moet recht hebben op een advocaat. Het moet voor advocaten kostendekkend zijn. En dat is het op het moment niet. De minister weigert tot nu toe om dat aan te passen."