Italiaan veroordeeld voor stelen bier, vis en garnalen

Flesjes bier, vissticks en garnalen gestolen

De man zei dat hij als toerist naar Nederland was gekomen en asiel had aangevraagd om te voorkomen dat hij als ongewenste vreemdeling het land uitgezet zou worden. Hij was nog maar een paar weken in het land, toen hij op 15 september twee flesjes bier stal bij de Albert Heijn in Drachten. Vijf dagen later nam hij bij de Aldi in Drachten vissticks en garnalen mee zonder te betalen. Diezelfde dag vond de Italiaan in een bushokje een portemonnee met een bankpas erin. Met die bankpas kocht hij hasj, drank en sigaretten door contactloos te betalen.

Meerdere identiteiten

De man is in Nederland nog niet eerder veroordeeld, maar volgens de politie is hij ook bekend bij justitie in Zwitserland. Hij stond bekend als iemand die zich steeds voordoet als iemand anders.

De officier van justitie eiste zes weken cel. De rechter nam die eis over. De man zegt dat hij gestolen had omdat hij honger had. De rechter kon dat moeilijk rijmen met het feit dat hij met de bankpas hasj, sigaretten en drank gekocht heeft.