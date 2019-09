Valpreventie blijft nodig: elke vijf minuten een oudere op de eerste hulp

Vallen is nog steeds de grootste oorzaak van letsel door een ongeluk bij ouderen. Maar liefst 280 mensen op leeftijd moeten op een dag naar de eerste help toe na een valongeluk. Dat betekent dat er elke vijf minuten een patiënt bijkomt. Om ervoor te zorgen dat oudere mensen zich meer bewust zijn van dit grote risico, is de week van de valpreventie opgezet. In Berltsum wordt er vorm aan gegeven met een speciale 'Vitale Vijftig+ beurs'.

De beurs is een initiatief van fysiotherapeut Jelle Eijzenga. Er kan onder andere een parcours afgelegd worden en mensen kunnen kennismaken met allerhande zorgaanbieders in het dorp. "Wij hebben alles bij ons in de praktijk zitten", vertelt Eijzenga. "Een logopedist, de podoloog, de diëtist en fysiotherapie. Wij proberen op deze manier het dorp ook levend te houden."

Volgens Eijzenga is het erg belangrijk dat er aandacht is voor valpreventie, omdat de risico's op vallen groter worden als je de 60 gepasseerd bent. Dat betekent echter niet dat je als 50-jarige geen aandacht moet geven aan de campagne. "Je kunt beter als je 50+ bent ermee in contact komen. Dat je weet hoe je kunt voorkomen dat je valt", zegt Eijzenga. "Het zijn simpele zaken als geen kabels of kleedjes op de grond."